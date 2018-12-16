В пресс-службе Лукашенко опровергли слухи о совещании по независимости страны

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что глава республики вместе с высшими чиновниками договорился "до конца стоять за независимость".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил совещания по вопросу независимости страны. Об этом РИА "Новости" заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

— Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это всё плод чьей-то буйной фантазии, — сказала Эйсмонт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лукашенко обсудил с высшими чиновниками тему независимости Белоруссии в "условиях давления с российской стороны". Так, сообщалось, что участники якобы договорились стоять за независимость республики до конца.