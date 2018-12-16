Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья после подсчёта 99,04% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко побеждает с 61,79% на выборах губернатора региона после подсчёта 99,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
В них также участвуют Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
Его оппоненты набирают: Андрейченко — 25,23%, Тимченко — 5,18%, Чемерис — 3,81%.
Ранее политолог Сергей Гребенюк в беседе с Лайфом назвал ожидаемым лидерство Олега Кожемяко в голосовании. По его мнению, этот кандидат делал всё, чтобы "заработать свой электоральный капитал в регионе".
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