Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья после подсчёта 99,04% протоколов

Читайте также

Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья после подсчёта 99,04% протоколов

681

Олег Кожемяко. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко побеждает с 61,79% на выборах губернатора региона после подсчёта 99,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В них также участвуют Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Его оппоненты набирают: Андрейченко — 25,23%, Тимченко — 5,18%, Чемерис — 3,81%.

Ранее политолог Сергей Гребенюк в беседе с Лайфом назвал ожидаемым лидерство Олега Кожемяко в голосовании. По его мнению, этот кандидат делал всё, чтобы "заработать свой электоральный капитал в регионе".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×