Гимн Белоруссии перепутали с хитом "Песняров" на матче против Норвегии

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Гимн Белоруссии перепутали с хитом "Песняров" на матче против Норвегии

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Норвежские болельщики, не зная, в чём подвох, встали в знак уважения и слушали композицию стоя.

Гимн Белоруссии перепутали с хитом группы "Песняры" под названием "Касіў Ясь канюшыну" на матче против Норвегии.

Норвежские болельщики решили, что звучит настоящий гимн соперников, встали в знак уважения и слушали композицию стоя.

Норвежские организаторы уже принесли белорусской команде извинения за недоразумение. Несмотря на оплошность, хозяева обыграли белорусских гостей со счётом 6:1.

Летом Лайф рассказывал о том, что президент Украины Пётр Порошенко сделал три ошибки в одной строчке гимна Незалежной.

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