Рогозин рассказал, когда начнутся полёты на МКС по короткой трёхчасовой схеме

По словам руководителя госкорпорации, в скором времени космонавты будут попадать на станцию "быстрее, чем лететь из Москвы в Брюссель".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты на Международную космическую станцию (МКС) по сверхбыстрой трёхчасовой схеме стартуют через полтора года. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

По словам руководителя госкорпорации, в марте 2019 года запланирован повтор пуска грузового корабля "Прогресс" по сверхкороткой двухвитковой схеме.

— Продолжительность полёта [составит] три часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов и космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя, — рассказал Рогозин.

В июле этого года грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" впервые прилетел на Международную космическую станцию по двухвитковой схеме [два оборота вокруг Земли]. Грузовик находился в полёте всего 3 часа 40 минут.