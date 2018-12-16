Эксперты рассказали о преимуществе парковки задним ходом в зимнее время

При этом всё зависит от опыта водителя и его навыков, а также от того, насколько он чувствует габариты машины.

Эксперты издания "Автовзгляд" рассказали о плюсах парковки задним ходом в зимнее время. Отмечается, что, когда у машины движущиеся колёса расположены сзади, она более управляема и поворотлива.

К плюсам также стоит отнести более удобное расположение багажника, к которому можно беспрепятственно добраться. Также эксперты не исключают ситуации, когда автомобиль в морозную погоду не сможет завестись, из-за чего будет необходим доступ к капоту. Если машина будет стоять передней частью к стене, сделать это будет сложно или даже невозможно.

Ещё одним аргументом является замерзание боковых и задних стёкол автомобиля. Не исключено, что водителю придётся долго ждать их оттаивания. При этом двигатель не должен работать вхолостую во дворах более пяти минут. В таком случае водителю, чтобы избежать штрафа, придётся выезжать задним ходом с замёрзшими стёклами, из-за чего ухудшится обзор.