ЦИК и крайизбирком не получали жалоб на нарушения в ходе выборов в Приморье

ЦИК и региональный избирком не получали ни одной жалобы на нарушения в ходе повторных выборов губернатора Приморского края. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко.

— Нет на сегодня жалоб, ни одной. Ни в ЦИК они не поступали, ни в краевой избирком, ни в территориальные избирательные комиссии, только обращения, — сказал представитель комиссии.

По его словам, до окончания подведения итогов крайизбирком продолжит по закону ещё принимать жалобы на ход голосования.

Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко побеждает с 61,79% на выборах губернатора региона после подсчёта 99,04% протоколов.