Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ближайшие часы

В связи со сложными погодными условиями МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим.

Спасатели предупредили жителей Москвы о тумане, изморози и гололедице в ближайшие один-три часа с сохранением ночью и утром 17 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице столичного главка МЧС РФ в "Твиттере".

В связи с непогодой ведомство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими автомобилями. А пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде.