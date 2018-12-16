Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ближайшие часы

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Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ближайшие часы

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В связи со сложными погодными условиями МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим.

Спасатели предупредили жителей Москвы о тумане, изморози и гололедице в ближайшие один-три часа с сохранением ночью и утром 17 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице столичного главка МЧС РФ в "Твиттере".

В связи с непогодой ведомство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими автомобилями. А пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде.

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