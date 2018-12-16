И диетический, и сытный. Назван продукт, помогающий похудеть

Он снижает уровень холестерина и замедляет набор лишнего веса. И при этом надолго утоляет голод.

Южнокорейские учёные выяснили, что в борьбе с лишним весом эффективно помогает чёрный рис, особенно пророщенный. Об этом пишет Food News.

Сообщается, что этим продуктом в рамках эксперимента кормили лабораторных мышей. Вскоре выяснилось, что в печени и жировых тканях животных заметно сократилось накопление липидов. Кроме того, снизился уровень холестерина.

Это означает, что чёрный рис может помочь предотвратить ожирение. К тому же у него сравнительно низкий гликемический индекс, то есть он меньше влияет на уровень сахара в крови. И при всём при этом надолго утоляет чувство голода, подчёркивают исследователи.