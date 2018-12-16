"Только через мой труп". Адвокат Трампа исключил возможность допроса президента

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"Только через мой труп". Адвокат Трампа исключил возможность допроса президента

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани выступил против допроса президента США спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает Fox News.

— Это просто смешно. Только через мой труп, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности допроса Дональда Трампа.

Спецпрокурор Мюллер продолжает настаивать на интервью с Трампом. Допрос он запрашивает, несмотря на ответы, полученные от президента в ноябре этого года.

Джулиани иронизирует, что президента Трампа осталось спросить только о "нескольких неоплаченных талонах на парковку в 1986–1987 годах".

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