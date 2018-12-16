"Только через мой труп". Адвокат Трампа исключил возможность допроса президента

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани выступил против допроса президента США спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает Fox News.
— Это просто смешно. Только через мой труп, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности допроса Дональда Трампа.
Спецпрокурор Мюллер продолжает настаивать на интервью с Трампом. Допрос он запрашивает, несмотря на ответы, полученные от президента в ноябре этого года.
Джулиани иронизирует, что президента Трампа осталось спросить только о "нескольких неоплаченных талонах на парковку в 1986–1987 годах".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени