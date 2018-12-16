Париж не нашёл признаков причастности Москвы к протестам "жёлтых жилетов"

Спецслужбы Франции в настоящее время не нашли признаков причастности России к распространению ложной информации, связанной с акциями "жёлтых жилетов". Об этом сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на источник в спецслужбах.

Прямой причастности РФ не установили ни Главное управление внешней безопасности МВД Франции, ни Главное управление внутренней безопасности.

— На сегодняшний день мы не установили её причастность к движению. Но это неокончательный анализ, — отмечает собеседник газеты.

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о начале расследования "причастности РФ" к акциям "жёлтых жилетов". В Госдуме назвали подобное заявление клоунадой.