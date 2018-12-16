Раскрутила аккаунт. Участницу "Мисс Земля" из Белоруссии обокрал СММ-менеджер

Девушка уже обратилась в полицию с целью разыскать мошенника, который не смог ей помочь и перестал выходить на связь.

Белорусскую модель Полли Каннабис, участницу конкурса "Мисс Земля", обокрал СММ-менеджер, который обещал ей много подписчиков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Девушка рассказала, что хотела раскрутить бизнес-аккаунт с целью найти клиентов на обучающие курсы и познакомилась с человеком из рекламной тусовки.

Однако после того, как девушка перевела ему необходимую сумму, он перестал отвечать ей, а позже добавил модель в чёрный список. Пострадавшая уже обратилась за помощью к правоохранителям.