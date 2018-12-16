Раскрутила аккаунт. Участницу "Мисс Земля" из Белоруссии обокрал СММ-менеджер

Белорусскую модель Полли Каннабис, участницу конкурса "Мисс Земля", обокрал СММ-менеджер, который обещал ей много подписчиков. Об этом сообщает Mash.
Девушка рассказала, что хотела раскрутить бизнес-аккаунт с целью найти клиентов на обучающие курсы и познакомилась с человеком из рекламной тусовки.
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Многие из нас сталкиваются с проблемой расставляемы приоритетов, направляя свои силы на дела, которые срочные, но не продвинут вас к реальным целям.Распределение всех дел по приоритетности хорошо получается посредством использования квадрата, разделённого на 4 секции. Сверху столбцы называются «важное» и «неважное», сбоку строчки «срочное» и «несрочное». Распределив свои дела по этим 4 квадратам вы сможете легко определить приоритетность каждого из дел. Что очень важно, стоит отдельного внимания квадрат #2 - важные/несрочные дела. Инвестируя своё время и силы в данный квадрат вы сможете уберечь себя в будущем от хаоса и стресса, который исходит от перегруженного квадрата #1 - важное/срочное. И максимальная эффективность и ваш рост находится так же в квадрате #2. От дел квадрата #4 несрочное/неважное С.Кови советует отказаться. Дела из квадрата #3 срочное/неважное - делегировать. а вам легко даётся расстановкам приоритетов?) #missearthbelarus#missearthbelarus2017 #cotedazur #cotedazurfrance #bentley#car
Однако после того, как девушка перевела ему необходимую сумму, он перестал отвечать ей, а позже добавил модель в чёрный список. Пострадавшая уже обратилась за помощью к правоохранителям.
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