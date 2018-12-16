Придётся поделиться. Два канадца выиграли в лотерее $12 млн

Также был разыгран утешительный приз размером в $750 тысяч. Имя победителя должно стать достоянием общественности.

В Канаде в национальной лотерее "6 из 49" два победителя разыграли джекпот в размере $12 млн. Об этом сообщили представители компании OLG.

Известно, что один из победителей живёт в провинции Онтарио, а второй в одном из центральных регионов страны. Какая-либо другая информация о счастливчиках не сообщается.

Любопытно, что также в лотерее разыгрывался и утешительный приз размером в $750 тыс. Его обладатель также живёт в провинции Онтарио. При этом его имя, как сообщают организаторы, должно стать достоянием общественности.