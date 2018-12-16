В больнице остаются двое пострадавших в Швейцарии россиян

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В больнице остаются двое пострадавших в Швейцарии россиян

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Фото: © Pixabay/sasint

В швейцарской больнице остаются двое пострадавших в аварии с автобусом россиян, сообщил ТАСС официальный представитель Посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

По его словам, речь идёт о женщине, которой сделали операцию, и о мужчине с переломом бедра.

Остальных россиян уже выписали из клиники. Как ранее писал Лайф, в общей сложности травмы получили десять граждан России.

Напомним, в результате ДТП с автобусом под Цюрихом погиб один человек, ещё 44 пострадали.

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