Президент Ирака отказался от гражданства Великобритании

Иракский лидер Бархам Салех отказался от гражданства Соединённого Королевства. Об этом сообщает его канцелярия.

В сообщении говорится, что Салех принял такое решение в связи с требованием Конституции Ирака, которая запрещает высшим государственным деятелям иметь гражданство другой страны.

— Он выражает свою благодарность и почтение Объединённому королевству, которое дало ему гражданство в период его оппозиционной деятельности по отношению к прежнему режиму, — отметили в канцелярии.

Парламент Ирака избрал Салеха главой государства в октябре 2018 года. До этого он был премьер-министром Иракского Курдистана.