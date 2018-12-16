Президент Ирака отказался от гражданства Великобритании

Иракский лидер Бархам Салех отказался от гражданства Соединённого Королевства. Об этом сообщает его канцелярия.
В сообщении говорится, что Салех принял такое решение в связи с требованием Конституции Ирака, которая запрещает высшим государственным деятелям иметь гражданство другой страны.
— Он выражает свою благодарность и почтение Объединённому королевству, которое дало ему гражданство в период его оппозиционной деятельности по отношению к прежнему режиму, — отметили в канцелярии.
Парламент Ирака избрал Салеха главой государства в октябре 2018 года. До этого он был премьер-министром Иракского Курдистана.
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