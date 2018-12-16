Умер один из создателей видеосервиса Vine

Рядом с его телом найдены следы наркотиков, поэтому передозировка является самой вероятной версией случившегося.

Один из создателей сервиса коротких видеороликов Vine — Колин Кролл — скончался в возрасте 35 лет. Как сообщил портал TMZ со ссылкой на полицию, он умер от передозировки наркотиков.

So sad. // HQ Trivia CEO Colin Kroll, 35 years old, has died of an apparent drug overdose. https://t.co/O4ppuOyXcf — Shaun King (@shaunking) 16 декабря 2018 г.

По данным портала, утром 16 декабря возлюбленная Кролла не смогла попасть в его дом и позвонила полицейским. Те вскрыли замок и нашли тело мужчины в одной из комнат. Рядом с его телом найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

С 2007 по 2009 год Кролл был техническим руководителем компании Yahoo, а с 2013 по 2014 год занимал должность генерального директора сервиса Vine, основанного им совместно с Домом Хоффмана и Русланом Юсуповым в 2012 году.