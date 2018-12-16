Умер один из создателей видеосервиса Vine

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Умер один из создателей видеосервиса Vine

2018
Рядом с его телом найдены следы наркотиков, поэтому передозировка является самой вероятной версией случившегося.

Один из создателей сервиса коротких видеороликов Vine — Колин Кролл — скончался в возрасте 35 лет. Как сообщил портал TMZ со ссылкой на полицию, он умер от передозировки наркотиков.

По данным портала, утром 16 декабря возлюбленная Кролла не смогла попасть в его дом и позвонила полицейским. Те вскрыли замок и нашли тело мужчины в одной из комнат. Рядом с его телом найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

С 2007 по 2009 год Кролл был техническим руководителем компании Yahoo, а с 2013 по 2014 год занимал должность генерального директора сервиса Vine, основанного им совместно с Домом Хоффмана и Русланом Юсуповым в 2012 году.

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