Кандидат от Партии роста признал, что выборы в Приморье прошли честно и открыто

Читайте также

Кандидат от Партии роста признал, что выборы в Приморье прошли честно и открыто

3

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

После подсчёта 100% протоколов на выборах победил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

Кандидат в губернаторы Приморья от Партии роста Алексей Тимченко признал прошедшие выборы честными и открытыми.

— Никаких серьёзных нарушений наш штаб не фиксировал. Были слухи, но при проверке они оказались неправдой, — рассказал Тимченко ТАСС.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что и Центральная избирательная комиссия, и региональный избирком не получали ни одной жалобы на нарушения в ходе повторных выборов губернатора Приморского края.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×