Кандидат от Партии роста признал, что выборы в Приморье прошли честно и открыто

Кандидат в губернаторы Приморья от Партии роста Алексей Тимченко признал прошедшие выборы честными и открытыми.
— Никаких серьёзных нарушений наш штаб не фиксировал. Были слухи, но при проверке они оказались неправдой, — рассказал Тимченко ТАСС.
Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что и Центральная избирательная комиссия, и региональный избирком не получали ни одной жалобы на нарушения в ходе повторных выборов губернатора Приморского края.
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