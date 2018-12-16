Кандидат от Партии роста признал, что выборы в Приморье прошли честно и открыто

После подсчёта 100% протоколов на выборах победил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

Кандидат в губернаторы Приморья от Партии роста Алексей Тимченко признал прошедшие выборы честными и открытыми.

— Никаких серьёзных нарушений наш штаб не фиксировал. Были слухи, но при проверке они оказались неправдой, — рассказал Тимченко ТАСС.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что и Центральная избирательная комиссия, и региональный избирком не получали ни одной жалобы на нарушения в ходе повторных выборов губернатора Приморского края.