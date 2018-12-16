Порошенко заявил о готовности поддержать более достойного кандидата в президенты

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что может поддержать другого, "более достойного" кандидата на выборах главы государства, при этом пока сам не стал объявлять о выдвижении.

— Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Третье — если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать, — цитирует слова Порошенко телеканал "112 Украина".

Он добавил, что сейчас не готов объявлять, будет участвовать в выборах или нет, так как избирательная кампания ещё не началась.

— И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего? — сказал президент Украины.