Порошенко заявил о готовности поддержать более достойного кандидата в президенты

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Порошенко заявил о готовности поддержать более достойного кандидата в президенты

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Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что может поддержать другого, "более достойного" кандидата на выборах главы государства, при этом пока сам не стал объявлять о выдвижении.

— Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Третье — если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать, — цитирует слова Порошенко телеканал "112 Украина".

Он добавил, что сейчас не готов объявлять, будет участвовать в выборах или нет, так как избирательная кампания ещё не началась.

— И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего? — сказал президент Украины.

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