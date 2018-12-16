Возросло число жертв стрельбы в Страсбурге

Спустя несколько дней после бойни на рождественской ярмарке в больнице скончался ещё один из пострадавших.

Один из раненных при стрельбе в Страсбурге скончался в больнице, сообщает AFP, ссылаясь на местные власти. Таким образом, количество жертв достигло пяти.

Напомним, стрельба на рождественском рынке в центре Страсбурга произошла 11 декабря. Сообщалось о четырёх погибших и десяти раненых.

Атаку совершил 29-летний Шериф Шекатт. По данным некоторых СМИ, он был боевиком ИГИЛ*. Преступника ликвидировали в ходе спецоперации.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.