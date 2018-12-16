Возросло число жертв стрельбы в Страсбурге

Один из раненных при стрельбе в Страсбурге скончался в больнице, сообщает AFP, ссылаясь на местные власти. Таким образом, количество жертв достигло пяти.
Напомним, стрельба на рождественском рынке в центре Страсбурга произошла 11 декабря. Сообщалось о четырёх погибших и десяти раненых.
Атаку совершил 29-летний Шериф Шекатт. По данным некоторых СМИ, он был боевиком ИГИЛ*. Преступника ликвидировали в ходе спецоперации.
*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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