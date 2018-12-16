Возлюбленная Тимати рассказала о неожиданном содержимом своей сумочки

Подруга Тимати Анастасия Решетова поделилась с подписчиками в соцсетях личными секретами. Например, рассказала, что носит в сумочке нож, правда, не может объяснить зачем.

Как сообщает издание "7 дней", Решетова призналась, что не переносит беспорядка: постоянно протирает руки антибактериальным гелем, не пользуется одним и тем же полотенцем дважды, заезжает на автомойку несколько раз в неделю.

Также, по словам Решетовой, она не любит читать книги до конца — листает их, "выхватывая" самое интересное. А вот с шопингом у девушки отношения куда лучше.

— Не могу без покупок. Если бы не моя расточительность, то уже давно сама себе машину могла бы купить, — цитирует её слова издание.