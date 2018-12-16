Звезда "Дома-2" попала в больницу из-за напряжённой работы

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Звезда "Дома-2" попала в больницу из-за напряжённой работы

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Фото: © Instagram/marynova888

Звезда "Дома-2" Мария Кохно попала в больницу с нервным истощением. Об этом сообщает сайт проекта.

— Недавно мне стало плохо, я начала терять сознание. Меня увезли в больницу, где я пролежала ночь. На следующий день я выписалась и снова чуть не упала в обморок. Врачи сказали, что у меня нервное истощение и мне нужен постельный режим, — рассказала Кохно.

Отмечается, что сейчас телеведущая много времени тратит на помощь больным онкологией. Однако благотворительность отнимает много сил и времени. По словам Кохно, она "держится, но, к сожалению, здоровье подвело".

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