Звезда "Дома-2" попала в больницу из-за напряжённой работы

Звезда "Дома-2" Мария Кохно попала в больницу с нервным истощением. Об этом сообщает сайт проекта.

— Недавно мне стало плохо, я начала терять сознание. Меня увезли в больницу, где я пролежала ночь. На следующий день я выписалась и снова чуть не упала в обморок. Врачи сказали, что у меня нервное истощение и мне нужен постельный режим, — рассказала Кохно.

Отмечается, что сейчас телеведущая много времени тратит на помощь больным онкологией. Однако благотворительность отнимает много сил и времени. По словам Кохно, она "держится, но, к сожалению, здоровье подвело".