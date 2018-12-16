Президент Судана прибыл в Сирию на переговоры с Асадом

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Президент Судана прибыл в Сирию на переговоры с Асадом

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Фото: © Twitter/Syrian Presidency‏

Президент Судана Омар аль-Башир прибыл в Сирию с рабочим визитом, в аэропорту Дамаска его лично встретил сирийский лидер Башар Асад.

— Президенты провели переговоры о двусторонних отношениях и развитии ситуации в Сирии и регионе, — говорится в сообщении пресс-службы Асада.

Также стороны согласились, что необходим новый подход для улучшения отношений между арабскими странами, который будет "основан на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела".

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