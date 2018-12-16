Президент Судана прибыл в Сирию на переговоры с Асадом

Президент Судана Омар аль-Башир прибыл в Сирию с рабочим визитом, в аэропорту Дамаска его лично встретил сирийский лидер Башар Асад.
في #مطار_دمشق_الدولي.. الرئيس #الأسد يستقبل رئيس جمهورية #السودان عمر حسن #البشير، الذي وصل بعد ظهر اليوم في زيارة عمل للجمهورية العربية السورية.. الرئيسان توجها بعدها إلى قصر الشعب حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في #سورية والمنطقة.. pic.twitter.com/BNdhqOGcC9— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 16 декабря 2018 г.
— Президенты провели переговоры о двусторонних отношениях и развитии ситуации в Сирии и регионе, — говорится в сообщении пресс-службы Асада.
الرئيس السوداني عمر #البشير أوضح خلال لقائه الرئيس #الأسد في #دمشق اليوم، أن #سورية هي دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع. pic.twitter.com/O6G5qiBnFg— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 16 декабря 2018 г.
Также стороны согласились, что необходим новый подход для улучшения отношений между арабскими странами, который будет "основан на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела".
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