После инаугурации президента Грузии оппозиция разбила палаточный городок

Они не признали результатов прошедших в стране выборов президента и потребовали досрочно провести выборы в парламент.

Сторонники оппозиционного блока "Сила в единстве" расставили в центре Тбилиси палатки и заявили, что не уйдут, пока не добьются выполнения своих требований. Об этом сообщает РИА "Новости".

— На данный момент мы установили восемь палаток, но у нас есть ещё десятки. Мы ждём наших лидеров, чтобы обсудить и узнать планы на будущее. Уходить отсюда мы не собираемся, требования всем известны, — цитирует агентство одного из участников акции.

Сообщается, что на проспекте Руставели собрались по меньшей мере 200 человек. Часть из них попытались перекрыть автодорогу.

Протестующие потребовали проведения досрочных выборов в парламент Грузии, а также пересмотра итогов выборов президента. Кроме того, прозвучали призывы отправить в отставку правительство страны.

Как ранее писал Лайф, 16 декабря в Телави прошла инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили. Проигравший кандидат Григол Вашадзе вместе со своими сторонниками направился к городу, чтобы устроить митинг. Однако оппозиционеров остановила полиция.