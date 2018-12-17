СМИ узнали о закрытии СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня"

Вместо двух следственных изоляторов московские власти возведут современное здание за МКАД.

В Москве навсегда закроют СИЗО "Бутырка"и "Красная Пресня", рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Он отметил, что изначально в планах ФСИН было построить новое СИЗО вместо "Пресни", однако московская мэрия предложила также закрыть "Бутырку" и "Матросскую Тишину" и возвести вместо них следственный изолятор на 5 тысяч мест. "Тишину", однако, "пока решили не трогать".

— Что касается будущего СИЗО, рассматриваются два направления — в сторону Калужского и Дмитровского шоссе. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно, даже за год. Начало работ? С января 2019-го, — передаёт слова Максименко "Московский комсомолец".

Отмечается, что освободившиеся здания изоляторов будут переданы московскому правительству.