В Дагестане возбудили дело из-за хищения газа на 70 млн рублей

Из-за крупного хищения газа в Дагестане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

— Речь идёт о хищении газа в особо крупном размере. В рамках расследования этого дела задержан руководитель одной из газовых компаний Дагестана, — говорится в сообщении полиции.

При этом, по данным источника агентства, сумма ущерба предварительно оценивается в 70 млн рублей и в дальнейшем может вырасти.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре принять незамедлительные меры по пресечению хищений нефти и газа в Дагестане.