Один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом под Кировом

Читайте также

Один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом под Кировом

73
Водитель легковой машины во время обгона выехал на встречку и столкнулся с ПАЗом.

Смертельная авария произошла на 54-м километре трассы Кикнур — Шахунья в Кировской области. Как стало известно Лайфу, 16 декабря около 7 часов вечера легковой автомобиль врезался в автобус.

Водитель Chevrolet решил обогнать ехавшие впереди машины и выехал на встречную полосу, где на полном ходу столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

<p><em>Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"> </a><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

В результате аварии погибла пассажирка иномарки. Пострадали водитель и два пассажира автобуса.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×