Один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом под Кировом

Смертельная авария произошла на 54-м километре трассы Кикнур — Шахунья в Кировской области. Как стало известно Лайфу, 16 декабря около 7 часов вечера легковой автомобиль врезался в автобус.
Водитель Chevrolet решил обогнать ехавшие впереди машины и выехал на встречную полосу, где на полном ходу столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.
В результате аварии погибла пассажирка иномарки. Пострадали водитель и два пассажира автобуса.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени