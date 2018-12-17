Трамп назвал дело о "сговоре с РФ" аферой демократов

Президент США Дональд Трамп снова высказался о так называемом "деле РФ", отметив, что всё больше людей в Америке начинают понимать, что это охота на ведьм. Так глава Белого дома прокомментировал одну из статей в Wall Street Journal.

— Охота на ведьм началась задолго до того, как я был избран, и это очень плохо для нашей страны. Они заманивают в ловушку людей за ложные заявления, которые имели место много лет назад. Ничего общего со сговором. Афера демократов! — написал Трамп в "Твиттере".

Трамп неоднократно отвергал все обвинения в сговоре с Москвой во время президентских выборов 2016 года и называл расследование дела незаконным и несправедливым.