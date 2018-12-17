Экс-юриста Трампа могут снова вызвать на допрос в Конгресс в январе 2019 года

Законодатели считают, что показания Коэна помогут пролить свет на "преступления Трампа".

Экс-юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна могут снова вызвать в Конгресс для дачи показаний. Об этом рассказал будущий председатель Комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей Элайджа Каммингс в своём интервью каналу CNN.

Отмечается, что Конгресс заинтересовало интервью Коэна каналу "Эй-би-си", которое юрист дал в минувшую пятницу. По его словам, Трамп лично распорядился выплатить деньги экс-фотомодели Карен Макдугал и бывшей порноактрисе Стэфани Клиффорд. Средства были взяты из бюджета, выделенного на предвыборную борьбу.

— Я действительно хотел бы видеть его в Конгрессе в январе, чтобы члены палаты представителей смогли задать ему вопросы. Общественности нужно точно знать, что произошло. Как я полагаю, он может пролить свет на это, — рассказал Каммингс.

Напомним, 12 декабря Майкл Коэн был приговорён к трём годам тюрьмы за нецелевое использование предвыборного бюджета и дачу ложных показаний Конгрессу. По мнению следствия, из средств, выделенных на президентскую гонку, часть денег была выплачена в обмен на молчание Макдугал и Клиффорд, утверждавшим, что вступали во внебрачную связь с Трампом. Сам президент утверждает, что не давал своему юристу таких указаний.