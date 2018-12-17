"Гарант национальной безопасности". Шойгу поздравил Ракетные войска с 59-летием

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 59-й годовщиной образования Ракетных войск стратегического назначения.

Он отметил, что ракетчики все эти годы с честью выполняют воинский долг и постоянно осваивают новейшие образцы вооружения.

— Ракетные войска стратегического назначения всегда были и остаются надёжным гарантом национальной безопасности страны. Высокий уровень подготовки и современное вооружение позволяют личному составу войск гарантированно решать задачи ядерного сдерживания, — написал глава Минобороны в "Фейсбуке".

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) образованы 17 декабря 1959 года. На вооружении РВСН состоят все отечественные наземные межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.