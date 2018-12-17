До конца года в РВСН поступит около 100 новых образцов вооружения

Около 100 новых образцов вооружения поступит в РВСН до конца года. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Известно, что на вооружение Ракетных войск в том числе поступят комплексы "Ярс" стационарного и мобильного базирования.
— Это позволит... довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70%, — отметил Каракаев.
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