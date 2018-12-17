Украинцы — ползарплаты, россияне — треть. Сколько жители Европы тратят на еду

Исследователи изучили бюджет жителей более сорока стран и выяснили, у кого едва хватает денег на что-либо, кроме питания.

Новый рейтинг благополучия стран составлен на основе данных о расходах людей на продукты, пишет РИА "Новости". Сообщается, что возглавил его Люксембург. Там на еду тратят лишь 8–10% доходов. Почти так же дело обстоит в Великобритании и Нидерландах.

А вот Россия в этом списке на 31-м месте рядом с Черногорией и Литвой. У жителей страны на питание уходит в среднем 31,2% средств.

Ещё больше — 40% — тратят в Молдове и Казахстане. А самая сложная ситуация — на Украине: там на питание приходится половина всех расходов.