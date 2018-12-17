Союз биатлонистов России снял с Бабикова отстранение от Кубка мира

Союз биатлонистов России отменил отстранение Антона Бабикова от участия в этапах Кубка мира, поэтому он выйдет на следующие старты в чешском Нове-Место. Об этом в своём аккаунте в "Инстаграме" сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— После консультаций главного тренера сборной Анатолия Хованцева и старшего тренера резерва Сергея Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Александр Поварницын, на Кубок IBU — Эдуард Латыпов и Алексей Слепов. Владимир Драчёв рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное — спортивный принцип, — говорится в сообщении Губерниева.

Напомним, ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Бабиков отстранён от Кубка мира на весь сезон из-за нежелания спортсмена участвовать в эстафете в Хохфильцене, куда его вызвали с Кубка IBU.