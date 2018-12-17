Комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком поступят на вооружение в 2019 году

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Комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком поступят на вооружение в 2019 году

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году. Об этом газете "Красная звезда" рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

— Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году, — сообщил Каракаев.

Отмечается, что благодаря новым комплексам возможности "по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов" существенно увеличатся.

Военачальник также уточнил, что "новизна и сложность новой техники" не станут препятствием для успешной постановки "Авангарда" на боевое дежурство.

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