Комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком поступят на вооружение в 2019 году

Первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году. Об этом газете "Красная звезда" рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

— Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году, — сообщил Каракаев.

Отмечается, что благодаря новым комплексам возможности "по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов" существенно увеличатся.

Военачальник также уточнил, что "новизна и сложность новой техники" не станут препятствием для успешной постановки "Авангарда" на боевое дежурство.