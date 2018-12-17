Россия заняла 59-е место в рейтинге благополучия и экономического развития

Россия заняла 59-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group.

При этом РФ занимает 59-ю строчку в рейтинге с 2014 года. Эксперты отмечают, что Россия пока ещё отстаёт от топ-30 стран, за исключением показателя занятости, где она их превосходит.

— За последние десять лет Россия продвинулась вперёд по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат, — прокомментировал итоги исследования старший партнёр, председатель "The Boston Consulting Group Россия" Владислав Бутенко.

Лидером нынешнего рейтинга стала Норвегия, вторую строчка заняла Швейцария, на третьем месте расположилась Исландия. Также в топ-10 вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.