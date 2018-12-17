Три тонны слоновьих бивней нашли в порту Камбоджи

Партию слоновьих бивней весом около 3,2 тонны обнаружили в контейнере, присланном из Мозамбика в порт Камбоджи. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на местную таможню.
Директор таможенно-акцизного управления Сунь Чхай сообщил, что посылка пришла ещё в прошлом году из Мозамбика, однако получатель так и не объявился. Он добавил, что не знает, предназначались ли бивни для перепродажи.
Cambodia seizes record 3-tonne haul of African ivory https://t.co/EhVx6eLuxa pic.twitter.com/G2dOhWcI1e— StatesDuka (Amazon Delivery To Kenya) (@KenyaEarning) 16 декабря 2018 г.
Отмечается, что в последние годы в Камбодже особенно часто ловят браконьеров на попытке незаконной контрабанды ресурсов дикой природы из-за существующего спроса на подобные товары в Китае и Вьетнаме.
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