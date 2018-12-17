"Мы не слушали французов". Власти поддержали идею "жёлтых жилетов" о референдуме

Глава правительства страны пообещал, что требование манифестантов ввести публичные обсуждения важных вопросов обсудят по всей стране.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал "хорошей темой для дискуссии" предложение манифестантов в жёлтых жилетах ввести в стране референдумы гражданской инициативы. Об этом пишет Les Echos.

Он заявил, что идею обсудят по всей стране, и со своей стороны в целом её одобрил.

— Не вижу причин, почему мы должны выступать против этого принципа. Референдум может быть хорошим инструментом в демократии, но не по какому угодно вопросу и не на любых условиях, — сказал премьер.

Глава правительства признался, что власти Франции "недостаточно слушали" граждан страны.

Стоит отметить, что такие общенародные обсуждения ввели во Франции в 2008 году. Однако, чтобы вынести на повестку какой-то вопрос, по нынешним правилам нужна поддержка пятой части всех депутатов Нацсобрания и четырёх с половиной миллионов избирателей.

Сторонники референдумов гражданской инициативы предложили проводить их, если тот или иной вопрос собрал 700 тысяч подписей.

Как ранее писал Лайф, во Франции с середины ноября продолжаются массовые протесты "жёлтых жилетов". Манифестанты требуют отмены повышения цен на бензин. Кроме того, прозвучали призывы отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона.