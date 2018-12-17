До конца года Путин проведёт встречу с российскими бизнесменами

До конца 2018 года президент России Владимир Путин проведёт встречу с российскими бизнесменами, банкирами и главами крупных госкомпаний. Об этом "Известиям" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча находится на стадии подготовки.

По данным издания, о своём участии в этой беседе сообщили президент "Деловой России" Алексей Репик и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Предновогодние встречи российского лидера с представителями крупного бизнеса стали уже традиционными. Помимо главы государства в них принимают участие члены правительства и руководство администрации президента.