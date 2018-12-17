Россиянам придётся платить пошлину за заграничные покупки дороже €500

Ограничения коснутся автомобилистов, а также путешественников, использующих железнодорожный или водный транспорт.

С 1 января 2019 года в силу вступят новые правила ввоза товаров, приобретённых туристами из РФ за границей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Теперь за любой товар, стоимость которого превышает 500 евро, а вес — 31 килограмм, необходимо будет заплатить 30% от его стоимости. Такая мера направлена на пресечение бизнеса челночников — мелкооптовой нелегальной торговли.

По данным газеты "Известия", закон не коснётся вещей из багажа, с которым туристы выезжали за границу. Отличать старые вещи от купленных за рубежом сотрудники таможенной службы будут "на глаз". При досмотре будут учитываться сезонность, цель поездки, признаки стирки и износа, а также наличие бирок и ярлыков.

Отмечается, что снижение таможенных лимитов коснётся туристов, пересекающих российскую границу на автомобиле, поезде или путешествующих морским транспортом.