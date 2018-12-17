По сюжету миниатюры Трампу является рождественский ангел и показывает ему альтернативную реальность, в которой на выборах победила Хиллари Клинтон.

В новогоднем выпуске шоу Saturday Night Live на NBC американцам показали альтернативную версию будущего, в котором Дональд Трамп не является президентом США. Роль Трампа в очередной раз досталась Алеку Болдуину, а Роберт Де Ниро сыграл спецпрокурора Роберта Мюллера.

В этой альтернативной реальности Трамп узнаёт, что его супруга Меланья давно с ним развелась, избавилась от акцента и вышла замуж за владельца сети пиццерии Papa John's. А вице-президент США Майк Пенс стал диджеем.

Также оказывается, что бывший адвокат президента Майкл Коэн не только на свободе, но и отлично относится к Трампу, а спецпрокурор Роберт Мюллер, который сейчас расследует "российское вмешательство" в выборы в 2016 году, проводит больше времени с внуком, потому что ему не нужно тратить время на расследование.

Мир без Трампа-президента в конечном итоге положительно сказывается и на нём: беженка из Сирии, которая получила возможность жить на территории Штатов, изобрела лекарство от потери волос и помогла самому Трампу сохранить его шевелюру.