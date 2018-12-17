Шаг как праздник. Парализованный студент в США пришёл за дипломом в экзоскелете

Молодой человек стал инвалидом после неудачного прыжка в бассейн. Несколько лет он передвигался только на коляске.

Аплодисментами и слезами радости приветствовали во Флориде студента международного университета на вручении дипломов, пишет ABC. Выпускник-инвалид смог подняться на ноги прямо на сцене и подойти к преподавателю благодаря экзоскелету.

Молодой человек по имени Алдо Амента получил тяжелейшую травму позвоночника в 2015 году после того, как неудачно нырнул в бассейн. Он рассказал, что в полном отчаянии собирался бросить учёбу. У семьи не было денег, чтобы оплачивать лечение и университет.

Однако вскоре студент нашёл поддержку в учебном заведении, где ему начали выплачивать стипендию. Теперь он — дипломированный специалист в области электротехники.

Молодой человек признался, что драгоценные минуты, которые он провёл на ногах, стоили ему долгих часов тренировок с экзоскелетом.

— Неважно, насколько непреодолимыми тебе кажутся трудности. Возможно, ты считаешь, что ты ничего не сможешь сделать, но ты найдёшь людей, которые хотят тебе помочь... Это меня вдохновило. Это дало мне силы продолжать бороться и не падать духом, — поделился выпускник.