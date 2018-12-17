С 2019 года россияне смогут оформлять загранпаспорта в криптокабинах МФЦ

Криптокабины для оформления загранпаспортов появятся в МФЦ по всей России в 2019 году. Об этом газете "Известия" рассказал первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

— Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет, — сообщил Горовой.

Отмечается, что желающий получить документ будет сам сдавать в криптокабину все необходимые бумаги и биометрические данные, а также делать в ней фотографию. Изготовление заграничного паспорта начнётся после проверки данных заявителя.