СМИ: США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи

Береговая охрана США не будет проводить учения в Арктике из-за опасений, что России придётся спасать единственный американский тяжёлый ледокол в случае поломки. Об этом говорится в статье портала Business Insider.

По данным сайта, кораблю Polar Star уже более 40 лет. Автор статьи отмечает, что ледокол буквально "цепляется за жизнь". Это было известно и бывшему коменданту Береговой охраны Полу Цукунфту.

— Не могу гарантировать вам, что у него не будет серьёзных технических сбоев в ходе учений по свободе навигации, и тогда мне придётся обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место. Так что сейчас не время это делать, — ответил Цукунфт на предложение Совета национальной безопасности отправить Polar Star на арктические учения.

Отмечается, что Штаты заметно уступают в борьбе за Арктику из-за нехватки ледоколов. Так, автор статьи уточняет, что Вашингтон имеет всего два таких корабля. Из них вести работы в Северном Ледовитом океане способен только Polar Star, в то время как у России имеются десятки подобных ледоколов.