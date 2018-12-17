Эр-Рияд ответил на резолюцию Сената США об ответственности за убийство Хашогджи

Саудовская Аравия отвергла позицию Сената США, который ранее возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи на наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Об этом со ссылкой на МИД королевства сообщает агентство SPA.

МИД Саудовской Аравии выразил обеспокоенность по поводу резолюции американского сената. В Эр-Рияде считают, что эта позиция Вашингтона содержит необоснованные претензии и обвинения, а также "заключает в себе грубое вмешательство во внутренние дела королевства".

Напомним, 13 декабря Сенат США единогласно принял резолюцию с заявлением об ответственности наследного принца Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.