Глава правительства Сахалина Вера Щербина подала в отставку

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию, пишет РИА "Новости".
— Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, ранее курировавший в правительстве экономический блок, — цитирует агентство представителя регионального департамента информационной политики.
Щербина возглавляла правительство Сахалина с января 2016 года. Осенью 2018-го, после того как экс-глава региона Олег Кожемяко перешёл на работу в Приморье, была назначена врио губернатора.
Как ранее писал Лайф, Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморского края, набрав 61,88% голосов.
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