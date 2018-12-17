Глава правительства Сахалина Вера Щербина подала в отставку

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Глава правительства Сахалина Вера Щербина подала в отставку

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Фото: © Официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области

Она проработала в руководстве региона три года. Уже известно, кто займёт её место.

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию, пишет РИА "Новости".

— Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, ранее курировавший в правительстве экономический блок, — цитирует агентство представителя регионального департамента информационной политики.

Щербина возглавляла правительство Сахалина с января 2016 года. Осенью 2018-го, после того как экс-глава региона Олег Кожемяко перешёл на работу в Приморье, была назначена врио губернатора.

Как ранее писал Лайф, Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморского края, набрав 61,88% голосов.

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