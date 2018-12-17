Россиянка не попала в полуфинал "Мисс Вселенная"

Представительница России Юлия Полячихина не вошла в пятёрку полуфиналисток конкурса "Мисс Вселенная — 2018" от Европы, сообщает РИА "Новости". Финальные мероприятия начались в понедельник в Бангкоке.
Get to know more about Miss Universe Russia here: https://t.co/CwbxGU3mmB#MissUniverse airs LIVE Dec 16 at 7pm ET from Bangkok, Thailand only on @FOXtv. Who will take home the crown? pic.twitter.com/Qj9bCLtOKt— Miss Universe (@MissUniverse) 15 декабря 2018 г.
В следующий этап конкурса прошли соперницы Полячихиной из Великобритании, Ирландии, Польши, Венгрии и Бельгии.
Отмечается, что у россиянки ещё был шанс попасть в полуфинал. По правилам конкурса, борьбу за звание "мисс Вселенная" могут продолжать пять участниц, не попавших в региональные пятёрки. Однако члены жюри предоставили второй шанс представительницам США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.
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