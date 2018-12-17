Россиянка не попала в полуфинал "Мисс Вселенная"

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Россиянка не попала в полуфинал "Мисс Вселенная"

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Фото: © Twitter/María Paula

Представительница России Юлия Полячихина не вошла в пятёрку полуфиналисток конкурса "Мисс Вселенная — 2018" от Европы, сообщает РИА "Новости". Финальные мероприятия начались в понедельник в Бангкоке.

В следующий этап конкурса прошли соперницы Полячихиной из Великобритании, Ирландии, Польши, Венгрии и Бельгии.

Отмечается, что у россиянки ещё был шанс попасть в полуфинал. По правилам конкурса, борьбу за звание "мисс Вселенная" могут продолжать пять участниц, не попавших в региональные пятёрки. Однако члены жюри предоставили второй шанс представительницам США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.

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