МЧС: Ребёнок мог быть в машине, которая ушла под лёд в Хабаровском крае

Автомобиль ушёл под лёд на реке Амур в Хабаровском крае, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, машина провалилась в 500 метрах от грузового пирса в селе Троицкое Нанайского района.

Вечером 16 декабря там на льду обнаружили следы от автомобильных шин, ведущие к полынье. Но из-за тёмного времени суток работы не проводились. Утром 17-го числа на место выехала полиция и сотрудники инспекции по маломерным судам.

Спасатели проверяют данные о том, что внутри машины могли быть мужчина и ребёнок. Как выяснилось, в день происшествия в полицию подали запрос на розыск мужчины и его сына, которые, предположительно, уехали в сторону реки.

Решается вопрос о привлечении водолазов. В этих местах глубина реки достигает пяти метров.