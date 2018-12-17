Дробыш пообещал грандиозное возвращение Носкова на сцену после инсульта

Известный российский певец Николай Носков хочет вернуться на сцену после перенесённого в марте 2017 года инсульта. Об этом НТВ рассказал продюсер Виктор Дробыш. При этом он пообещал, что возвращение артиста будет грандиозным.

По его словам, музыкант прошёл долгий курс реабилитации после тяжёлой болезни. Жена Марина научила его заново говорить. При этом у певца не только восстановилась речь — он снова начал петь.

— Коля дома работает, поэтому мне очень приятно, что он сочиняет, он работает, — рассказал Дробыш.