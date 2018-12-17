СМИ: Российские госкомпании перейдут на российский софт до 2021 года

Министр финансов России Антон Силуанов подписал директиву, по которой государственные предприятия должны будут перейти на отечественное программное обеспечение к концу 2021 года. Об этом пишут "Ведомости".

Согласно документу, компании в течение 10 дней после получения указания обязаны провести у себя совет директоров, а ещё через два месяца утвердить план перехода на российский софт.

Отмечается, что требования касаются всех компаний, в которых государство — главный акционер и имеет большинство голосов в совете директоров.

По плану главы Минфина, через три года на госпредприятиях установят не меньше половины российского софта.