Инаугурация избранного главы Приморья может состояться в конце недели

Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, предположительно, состоится в конце недели во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации края.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморье 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко, он набрал 61,88% голосов избирателей. Его соперники показали такие результаты: депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР — 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста — 5,17%, Роза Чемерис от партии "За женщин России" — 3,8%.

По данным крайизбиркома, на прошедших выборах явка составила 46,35%.