Facebook заблокировал страницу сына израильского премьер-министра

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Facebook заблокировал страницу сына израильского премьер-министра

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Яир Нетаньяху. Фото: © Twitter/Jewish Community

Администрация социальной сети Facebook на сутки заблокировала аккаунт сына израильского премьера Беньямина Нетаньяху Яира. Об этом сообщает издание Time.

Нетаньяху-младшего обвиняют в распространении запрещённого контента и скандальных высказываний. Ранее сын израильского политика назвал администраторов соцсети "полицией мыслей" и выложил свой пост, удалённый "Фейсбуком" ранее. В сообщении он призывал "отомстить палестинцам за смерть двоих израильских солдат", а также оскорблял мусульман, живущих в Израиле.

Представители Facebook пока не прокомментировали инцидент.

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