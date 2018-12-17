Facebook заблокировал страницу сына израильского премьер-министра

Администрация социальной сети Facebook на сутки заблокировала аккаунт сына израильского премьера Беньямина Нетаньяху Яира. Об этом сообщает издание Time.
Нетаньяху-младшего обвиняют в распространении запрещённого контента и скандальных высказываний. Ранее сын израильского политика назвал администраторов соцсети "полицией мыслей" и выложил свой пост, удалённый "Фейсбуком" ранее. В сообщении он призывал "отомстить палестинцам за смерть двоих израильских солдат", а также оскорблял мусульман, живущих в Израиле.
Представители Facebook пока не прокомментировали инцидент.
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