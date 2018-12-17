В КНДР рассказали, при каких условиях откажутся от денуклеаризации

В Пхеньяне заявили, что последние санкции США могут навсегда исключить возможность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство цитирует слова главы отдела политической науки института американских исследований при МИД КНДР. Он считает, что, несмотря на попытки Дональда Трампа улучшить корейско-американские отношения, Госдеп всячески пытается добавить напряжённости.

— Если сотрудники Администрации США и Госдепа рассчитывают на то, что смогут заставить нас отказаться от ядерного оружия путём наложения санкций или попытками шантажировать заявлениями о нарушении прав человека, то они сильно ошибаются, и таким образом добьются лишь отказа от денуклеаризации, — заявил он.

Напомним, 10 декабря Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пхеньяна, включив в чёрный список трёх членов ЦК Трудовой партии Кореи, обвинив их в цензуре и нарушениях прав человека. Ранее в Пхеньяне уже назвали эти меры "невыносимой политической провокацией".